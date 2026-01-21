Diego Baroni, il ragazzino di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto (Verona), il 12 gennaio scorso, è stato ritrovato a Milano. La madre del giovane si sta già recando nel capoluogo lombardo per riportarlo a casa.

Diego Baroni, ritrovato il 14enne scomparso a Verona

Diego Baroni è stato ritrovato, sta bene e si trova a Milano.

Il 14enne era scomparso da San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, lo scorso 12 di gennaio. Dopo essere uscito di casa, intorno alle 6.45, per andare a scuola, il minorenne si era invece diretto alla Stazione di Verona Porta Nuova dove ha preso un treno per la Lombardia. Proprio in stazione Diego aveva incontrato una sua compagna di classe alla quale aveva detto di andare a Milano a trovare degli amici. Dopo il suo arrivo a Milano però il cellulare è sempre risultato spento. Per i famigliari sono stati 9 giorni di angoscia, ora la bella notizia che Diego è stato ritrovato proprio nel capoluogo lombardo in una “casa comunità”, il poliambulatorio di via Livigno. A quanto si apprende il 14enne avrebbe già sentito la mamma al telefono, madre che sarebbe già in viaggio verso Milano per riportarlo a casa.

Diego Baroni ritrovato, la gioia del sindaco di San Giovanni Lupatoto: “Sono felicissimo”

Diego Baroni è stato ritrovato a Milano, per la gioia della famiglia e di tutta la comunità di San Giovanni Lupatoto (Verona). Queste le parole del sindaco, Attilio Gastaldello, all’Adnkronos: “mi sono liberato di un peso enorme. Sono felicissimo per questa bella notizia e con me lo è tutta la comunità di San Giovanni Lupatoto.” Il Sindaco ha anche aggiunto che a dargli la notizia è stata proprio la mamma del 14enne.