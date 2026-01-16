Diego Baroni, 14 anni, scomparso a San Giovanni Lupatoto: autorità e comunità impegnate nelle ricerche tra Verona e Milano.

La scomparsa di un adolescente ha gettato in ansia San Giovanni Lupatoto e Verona: Diego Baroni, 14 anni, alto un metro e 80, appassionato di basket, è sparito la mattina del 12 gennaio mentre si recava a scuola. L’ultimo avvistamento risale alla stazione di Verona Porta Nuova, da dove avrebbe detto di dirigersi a Milano per incontrare amici sconosciuti alla famiglia, e da allora non si hanno più sue notizie.

Diego Baroni scomparso da giorni: sparito dopo essere uscito di casa per andare a scuola

A San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, cresce l’ansia per la scomparsa del quattordicenne Diego Baroni, scomparso il 12 gennaio. Quel giorno il ragazzo era uscito di casa verso le 6:45, come di consueto, per prendere il bus diretto all’Istituto Professionale Giorgi di Verona, dove frequenta il primo anno. Tuttavia, non ha mai raggiunto la scuola e nessuno dei suoi compagni lo ha visto.

Le ricerche sono iniziate immediatamente, con la madre, Sara Agnolin, che ha lanciato appelli sui social network e presentato denuncia ai carabinieri, chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti. Diego, descritto come un ragazzo tranquillo e appassionato di basket, indossava quel giorno un giubbotto blu con cappuccio, pantaloni della tuta scuri, scarpe da ginnastica nere, un berretto di lana e portava uno zaino nero.

Diego Baroni scomparso da giorni: ricerche serrate tra Verona e Milano per il 14enne

Secondo quanto riferito dalla madre, Diego sarebbe stato visto l’ultima volta alla stazione di Verona Porta Nuova, dove avrebbe detto ad alcune amiche di essere diretto a Milano per incontrare degli amici, a lei sconosciuti. Il suo cellulare ha agganciato per l’ultima volta una cella telefonica nella zona lombarda, prima di risultare spento, alimentando interrogativi sul suo percorso e sulle sue intenzioni.

Le ricerche si sono quindi estese al capoluogo lombardo, mentre sui social si diffondono anche informazioni non confermate. L’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine hanno invitato chiunque possa fornire elementi utili a contattare immediatamente i carabinieri, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità. Nel frattempo, la famiglia e l’intera cittadinanza vivono ore di grande preoccupazione, confidando in ogni possibile segnalazione che possa riportare Diego a casa sano e salvo.