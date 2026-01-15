Tragedia sui Colli Euganei: Annabella Martinelli ritrovata morta dopo la scomparsa

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, è stata ritrovata morta dopo giorni di ricerche che avevano tenuto in ansia familiari e amici. La giovane, scomparsa la sera dell’Epifania, è stata rinvenuta senza vita in un’area isolata dei Colli Euganei, vicino al punto in cui era stata recuperata la sua bicicletta. Il ritrovamento chiude una vicenda drammatica che aveva mantenuto viva fino all’ultimo la speranza di un ritorno a casa.

Gli ultimi spostamenti di Annabella Martinelli e il dolore della comunità

Annabella si era allontanata da casa la sera dell’Epifania. La sua bicicletta era stata trovata a circa venti chilometri di distanza, a Teolo, parcheggiata lungo la strada e chiusa con un lucchetto. Accanto al mezzo erano presenti anche i cartoni di due pizze ordinate quella sera, un dettaglio che aveva inizialmente fatto sperare in un possibile incontro o spostamento volontario. La giovane era conosciuta per il suo carattere solare e socievole, e il tragico epilogo della vicenda ha lasciato sgomenta la comunità, che ricorda Annabella con affetto e incredulità per quanto accaduto.

Dopo giorni di ricerche senza sosta, è stata ritrovata morta Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il corpo impiccato della giovane sarebbe stato rinvenuto in un’area isolata dei Colli Euganei, non lontano dal punto in cui era stata rinvenuta la sua bicicletta. La vicenda ha posto tragicamente fine alle speranze di familiari e amici, che avevano continuato a cercarla con ansia e apprensione. Sul posto si è recato anche il procuratore della Repubblica di Padova per effettuare i rilievi e avviare le indagini sul caso.