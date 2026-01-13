Una donna scomparsa vicino Roma sta tenendo l’intera comunità con il fiato sospeso. La vicenda di Federica Torzullo, 41 anni, svanita nel nulla da Anguillara Sabazia, ha acceso i riflettori sulle ricerche e sulle indagini in corso, mentre familiari, amici e autorità cercano di ricostruire gli ultimi momenti. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio.

Scomparsa misteriosa a Anguillara Sabazia: chi è Federica Torzullo

L’associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con le caratteristiche della donna – alta 1,80 m, 80 kg, occhi e capelli castani, con alcuni tatuaggi – invitando la cittadinanza a collaborare: “Le ricerche proseguono senza sosta mentre familiari e amici confidano nell’attenzione e nella solidarietà della comunità per riportare Federica a casa”.

Roma, donna scomparsa all’improvviso: si indaga per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è svanita nel nulla l’8 gennaio scorso da Anguillara Sabazia, piccolo centro a circa 40 chilometri da Roma. La donna, uscita di casa con la borsa contenente documenti e cellulare – quest’ultimo da allora spento – non ha più dato notizie di sé.

Subito dopo, il marito ha presentato denuncia ai carabinieri, ipotizzando un possibile allontanamento volontario, ma alcune incongruenze emerse durante le prime verifiche hanno fatto sorgere dubbi tra gli investigatori. La Procura di Civitavecchia ha quindi aperto un fascicolo per omicidio, disponendo sequestri e perquisizioni, tra cui l’abitazione della donna e l’auto e il cellulare dell’uomo.

Nonostante i rilievi e le ricerche estese al lago di Bracciano, non sarebbero emersi preparativi, contatti o segnali compatibili con una fuga, evidenziano gli inquirenti.

Le autorità continuano a scandagliare tutte le piste senza escludere alcuna ipotesi. Secondo le ultime indiscrezioni dell’Ansa, una telecamera avrebbe ripreso Federica entrare nella villetta in cui viveva, senza poi più uscirne. Il marito, titolare di una ditta di scavi, è ora indagato per omicidio, ma al momento non ci sono riscontri concreti a sostegno della teoria di un delitto.