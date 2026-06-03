Caro Energia, Meloni sull'ok a flessibilità Ue: spenderemo 14 miliardi

Roma, 3 giu. (askanews) – “La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore possibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani”.

Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social, corredato dalla frase “L’Italia ancora una volta indica la strada all’Ue”.”Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia”, ha ricordato la premier.La risposta dell’Ue sulla flessibilità anche per affrontare il caro energia “è un risultato molto importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell’Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all’intera Europa”.