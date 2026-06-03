"La Prima Estate", Jack White apre il festival al parco BussolaDomani

Roma, 3 giu. (askanews) – “La Prima Estate” torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in Versilia. Una line-up di alto profilo che vede tra i protagonisti Jack White, per la prima volta in Italia da solista, e i Gorillaz con il nuovo album fresco di stampa.

Con loro, in esclusiva italiana per il festival: Richard Ashcroft, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, The Libertines, The Wombats, The Hives, Wolf Alice, Wet Leg, Emiliana Torrini, Nation of Language e Don West.Sleaford Mods, Dove Ellis, Ewan Sim, The Ramona Flowers e Midnight Generation – insieme a una speciale serata italiana con Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! – completano un cartellone di qualità, capace di guardare oltre i trend del momento.Scenario prestigioso ed evocativo si conferma Parco BussolaDomani, che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis, e ora per le passate edizioni de La Prima Estate ha applaudito artisti quali St.

Vincent, Air, Fontaines DC, Michael Kiwanuka, Jamiroquai, Anderson. Paak e nel 2023 l’unica data italiana di Lana Del Rey.Poliedrico e imprevedibile, per la prima volta in Italia da solista e dopo anni di lontananza dal nostro Paese, è Jack White ad aprire la V edizione de La Prima Estate venerdì 19 giugno. Tra i nomi più amati e attesi, il leggendario co-fondatore dei The White Stripes – inseriti da quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame – ha regalato recentemente al suo pubblico due nuovi brani, arrivati a due anni di distanza dall’acclamato album “No Name”, celebrato dalla critica tra i migliori progetti musicali del 2024.Sabato 20 giugno salgono sul palco alcuni dei nomi più autentici del rock alternativo italiano.

A partire dall’esibizione dei Marlene Kuntz, che celebrano i trent’anni de “Il Vile”, vera pietra miliare inserita da Rolling Stone tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. I Ministri promettono un viaggio tra i loro storici successi e le novità dell’ultimo album “Aurora Popolare”, con brani carichi di rabbia e attesa, e del nuovo EP appena uscito “Canzoni Ombra”. Un altro anniversario prestigioso per i Casino Royale con il tour “Sempre Più Vicini RELOADED”: un’occasione speciale per reinterpretare, trent’anni dopo, l’album simbolo del loro percorso.Domenica 21 giugno chiude il primo weekend una grande serata dal DNA interamente britannico, capace di riunire quattro protagonisti di epoche e sensibilità diverse. Richard Ashcroft, The Libertines e The Wombats salgono sul palco de La Prima Estate per la loro unica data italiana, anticipati dai The Ramona Flowers, il quintetto di Bristol caratterizzato dal riconoscibile sound tra rock ed elettronica. Se con i The Verve prima, e una fortunata carriera solista poi, Ashcroft ha firmato pagine fondamentali del brit-pop grazie a una scrittura intensa e a live di grande impatto emotivo.Venerdì 26 giugno è atteso Nick Cave con i fedeli The Bad Seeds, fautori di uno dei live più emozionanti al mondo. Insieme, sono pronti a ripercorrere quattro decenni di una carriera leggendaria fino alle atmosfere dell’ultimo album ‘Wild God’.Vero fenomeno globale e un Grammy portato a casa, sabato 27 giugno i Gorillaz festeggiano i loro primi 25 anni con il nuovo disco “The Mountain” e un nuovo live che segna un atteso ritorno dopo quattro anni dall’ultima data in Italia. Insieme alla formazione capitanata da Damon Albarn, una band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico come i Wolf Alice, che arriva a Lido di Camaiore dopo una serie di sold out, partecipazioni nei principali festival mondiali e la recente performance all’iconico Saturday Night Live UK.Domenica 28 giugno il gran finale è affidato ai Twenty One Pilots. Forti di decine di certificazioni multiplatino, di un Grammy per la memorabile Stressed Out e di miliardi di streaming globali, portano in Versilia l’ultimo lavoro “Breach”, uscito nel 2025.