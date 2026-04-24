Principe Harry con visore 3D visita sito sminamento vicino a Bucha

Roma, 24 apr. (askanews) – Il principe Harry con gilet protettivo e visore 3D ha visitato un sito di sminamento dell’HALO Trust vicino a Butcha, in Ucraina, dove ha osservato l’utilizzo di nuove tecnologie digitali per individuare e rimuovere ordigni inesplosi.Il duca di Sussex, 41 anni, ha infatti pilotato un drone dotato di intelligenza artificiale e manovrato un cane robot progettato per recuperare ordigni esplosivi e ha definito “impressionante” la tecnologia che rende lo “sminamento più intelligente, veloce e sicuro”.Secondo HALO Trust, che ha diffuso queste immagini, il secondogenito di re Carlo III ha anche reso omaggio alle vittime civili dell’occupazione russa durante una cerimonia commemorativa a Bucha.Sono passati quasi 30 anni dalla visita in Angola di sua madre Lady Diana, allora impegnata nella lotta contro le mine antiuomo.

Queste immagini ricordano quelle della principessa che indossando un casco e un giubbotto protettivo, attraversò un campo minato in Angola nel gennaio del 1997, su invito del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).