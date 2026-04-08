Decisioni di priorità e ottimizzazione del calendario spingono Sinner e Bergs a rinunciare al doppio per focalizzarsi esclusivamente sul torneo singolare.

Nel Masters 1000 di Montecarlo la gestione degli impegni tra singolare e doppio sta diventando un fattore decisivo per i protagonisti ancora in corsa. Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno scelto di concentrarsi esclusivamente sul tabellone individuale, ritirandosi dal doppio dopo aver superato il primo turno. Ecco spiegati i motivi.

Masters 1000 di Montecarlo: rinuncia al doppio e gestione delle energie

Jannik Sinner ha deciso di interrompere il percorso nel doppio al Masters 1000 di Montecarlo, rinunciando al match di secondo turno insieme a Zizou Bergs contro Guido Andreozzi e Manuel Guinard. La comunicazione è arrivata tramite i canali ATP e ha trovato conferma anche in dichiarazioni legate all’entourage del giocatore belga. La scelta non è stata dettata da problemi fisici, ma da una precisa valutazione strategica: con entrambi ancora impegnati nel singolare e in vista di incontri ravvicinati, proseguire su due fronti avrebbe reso complessa la gestione delle energie e dei tempi di recupero.

“Si ritira dal torneo”. Cosa succede a Sinner: decisione choc al Masters 1000 di Montecarlo

All’inizio del torneo, la partecipazione al doppio era stata pensata come un’opportunità per accumulare minuti sulla terra rossa e migliorare il feeling con la superficie, anche grazie alla collaborazione con Bergs, spesso suo partner di allenamento. Dopo il buon esordio, che aveva visto la coppia superare Casper Ruud e Tomas Machac, lo scenario è cambiato rapidamente: l’avanzamento nel singolare, unito alla sorprendente vittoria di Bergs contro Andrey Rublev, ha reso necessario concentrare tutte le risorse sul tabellone individuale.

Sinner, impegnato proprio contro Machac negli ottavi, punta a proseguire il suo cammino in un torneo che assume grande rilevanza anche in ottica classifica mondiale, dove il confronto con Carlos Alcaraz resta un elemento centrale. In questo contesto, la decisione di abbandonare il doppio riflette una pianificazione mirata, volta a massimizzare rendimento e opportunità nel singolare, considerato l’obiettivo principale della settimana.