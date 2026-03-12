Jannik Sinner e la scarpa che ha sconvolto Indian-Wells

Jannik Sinner e la scarpa che ha sconvolto Indian-Wells

Jannik Sinner ed il look "pink" per Indian-Wells ma quello che ha fatto impazzire tutti è un dettaglio davvero singolare e di ampio valore culturale.

Jannik Sinner è impegnato sul cemento di Indian-Wells per il torneo tennistico sul cemento californiano ma a colpire il pubblico non sono solo le prestazioni da top class ma anche i dettagli scelti nel vestiario per questa competizione. In particolare ce n’è uno davvero particolare e significativo.

Jannik Sinner ed il percorso ad Indian Wells 2026

Jannik Sinner è arrivato ad Indian-Wells dopo essere uscito anticipatamente dal torneo del Qatar, vinto dal rivale Carlos Alcaraz ed essendo un Masters 1000 l’obiettivo è il trionfo per guadagnare punti in ottica ranking.

Il cemento è forse la superficie preferita dal tennista azzurro per la velocità che la pallina riesce a raggiungere e per la capacità di mettere a segno colpi che su altre superfici non risultano così efficaci.

Fino ad ora il torneo in singolo è stato positivo, ha raggiunto i quarti di finale dove stasera, alle 21 italiane, affronterà il padrone di casa Tien, numero 25 al mondo.

Tuttavia a catalogare l’attenzione è stato il vestiario scelto dal numero 2 per questo appuntamento del calendario 2026.

Sinner in total pink con quel dettaglio speciale

Sinner per il torneo americano ha deciso di sfoderare un look tutto rosa, naturalmente il fornitore del materiale è quello che lo accompagna da quando è diventato un’icona dello sport.

Rosa la polo, rosa il pantaloncino, elegante e stiloso, capace di catturare l’attenzione del pubblico. In pochi però hanno notato una caratteristica particolare e non affatto casuale.

Sulla sua scarpa – anche questa rosa con richiami blu – sotto al suo nome vi è un fenicottero rosa come riportato da The Social Post. Il fenicottero fa parte della simbologia USA, in particolare è presente a Miami, teatro del prossimo Masters 1000 e a Tampa.

In questo modo Sinner ha cercato di ingraziarsi il pubblico, mostrando attenzione alla cultura locale ma con quel tocco unico dello stile “made in Italy”.