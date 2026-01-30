A Melbourne, Novak Djokovic mette fine al sogno di Jannik Sinner agli Australian Open, superandolo al quinto set in una semifinale spettacolare. Il serbo vola così in finale dove affronterà il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, preparando un duello generazionale destinato a entrare nella storia dello Slam.

Djokovic trionfa su Sinner e conquista la finale: ora la sfida è con Alcaraz

Si interrompe la corsa di Jannik Sinner verso il tris a Melbourne. Il giovane azzurro, numero 2 del mondo, è stato sconfitto nella semifinale da Novak Djokovic in un incontro mozzafiato durato oltre quattro ore. Il serbo ha prevalso con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, confermandosi ancora una volta un avversario formidabile nonostante i suoi 38 anni. Sinner, reduce da una stagione brillante con 20 vittorie nel circuito e cinque finali Slam, ha ceduto solo all’esperienza del campione serbo. Nonostante i 26 ace e un servizio potente al 75% di prime, l’altoatesino ha commesso 42 errori non forzati, troppi per i suoi standard. “Non riesco a trovare le parole, mi sembra tutto surreale… Jannik è davvero un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite”, ha dichiarato Nole a fine partita, sottolineando la qualità dell’incontro e il livello altissimo di tennis espresso.

“Per me questo era uno Slam importante. Ho avuto diverse chance, anche nel quinto set. Ho provato anche a fare qualcosa di diverso ma non ha funzionato. Sono cose che succedono nel tennis. Fisicamente sto bene, non c’è niente che non va. Non sono sorpreso del livello che ha mostrato, è stato semplicemente migliore di me. Cercherò di capire che cosa migliorare. Ora è difficile parlare, ma cerchiamo di prendere le cose positive. Spero di prenderla anche come una lezione, magari per vedere cosa posso migliorare”, ha dichiarato Sinner in conferenza stampa.

Australian Open 2026, finale da sogno: Djokovic vs Alcaraz

Con questa vittoria, Djokovic conquista nuovamente l’accesso alla finale di un torneo del Grande Slam in Australia, a distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta, e si prepara a sfidare il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, protagonista di un’altra maratona contro Zverev, ha vinto la sua semifinale al quinto set, chiudendo con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, e confermandosi in forma smagliante.

Il tabellone degli Australian Open ha così regalato due match memorabili, decisi all’ultimo respiro, e una finale inedita in termini di ranking: per la prima volta non ci saranno i primi due del mondo in campo, ma due generazioni a confronto.