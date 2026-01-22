Sinner contro Spizzirri agli Australian Open 2026: orario e dove guardare la ...

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale agli Australian Open 2026. Dopo un’esibizione di forza contro James Duckworth, l’altoatesino si prepara ora al terzo turno, pronto a sfidare l’americano Eliot Spizzirri in un match inedito tra i due.

Australian Open 2026, dominio assoluto di Sinner contro Duckworth

Jannik Sinner ha confermato il suo stato di forma agli Australian Open 2026 con una prestazione praticamente impeccabile contro James Duckworth.

In un match durato appena un’ora e 49 minuti, l’altoatesino ha imposto il proprio ritmo sin dall’inizio, conquistando il secondo turno con un netto 6-1, 6-4, 6-2.

Solo nel secondo set l’australiano ha creato qualche occasione, annullata prontamente dal numero 2 del mondo, mentre negli altri frangenti Sinner ha controllato ogni scambio senza lasciare spazio a sorprese. Con questa vittoria, l’azzurro prolunga a 16 la sua striscia di successi consecutivi nello Slam australiano, dove difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025.

Australian Open 2026, quando giocano Sinner-Spizzirri? Orario e dove vederla

Al terzo turno, Sinner troverà sulla sua strada l’americano Eliot Spizzirri, alla prima apparizione nella fase dei sedicesimi di finale di un torneo del Grande Slam. Il confronto con lo statunitense, mai affrontato in carriera, si giocherà sulla Rod Laver Arena sabato 24 gennaio con orario ancora da definire.

Spizzirri arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato il cinese Wu e il numero 28 del seeding Joao Fonseca, mostrando grande solidità nelle prime fasi del torneo. Gli appassionati italiani potranno seguire la partita in diretta su Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Discovery+, DAZN, TimVision, HBO Max e Prime Video Channels.