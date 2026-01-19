Australian Open 2026, tutto sui primi match di Djokovic e Sinner: ecco quando...

Djokovic e Sinner pronti per scendere in campo: Australian Open 2026 tra grandi campioni e protagonisti italiani. Ecco tutti i dettagli.

Gli Australian Open 2026 sono pronti a decollare con grandi nomi in campo e protagonisti italiani pronti a lasciare il segno. Novak Djokovic punta alla centesima vittoria a Melbourne, mentre Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e altri azzurri si preparano a esordire in un torneo che promette spettacolo fin dai primi match.

Australian Open 2026: gli azzurri pronti a brillare a Melbourne

Nella notte australiana, anche altri italiani saranno protagonisti. Lorenzo Musetti, numero 5 del ranking, inaugurerà il suo torneo contro Raphael Collignon alle 1:30 italiane sulla Margaret Court Arena. Subito dopo, scenderanno in campo Luciano Darderi contro Cristian Garin sulla 1573 Arena e Lorenzo Sonego contro Carlos Taberner sul campo 13. Luca Nardi affronterà Yibing Wu sul campo 7, terzo match della giornata, mentre il doppio Errani-Paolini aprirà il programma sullo stesso campo.

Nel singolare femminile, Elisabetta Cocciaretto sarà impegnata contro Julia Grabher nel secondo incontro sul campo 15, intorno alle 2:30 italiane. La giornata offre quindi un mix di grandi campioni, talenti emergenti e protagonisti italiani pronti a dare spettacolo sui campi di Melbourne, in attesa dei match clou dei top player nei giorni successivi.

Australian Open 2026, quando giocheranno le prime partite Djokovic e Sinner?

Novak Djokovic, detentore di un record di 10 titoli agli Australian Open, farà il suo ritorno al primo grande slam della stagione oggi, lunedì 19 gennaio. Il campione serbo affronterà lo spagnolo Pedro Martinez nell’ultimo match della giornata. In cerca della sua centesima vittoria nel tabellone principale di Melbourne, Djokovic vivrà il suo primo confronto diretto contro il numero 71 del ranking PIF ATP. La sessione serale prenderà il via alle 19:00 AEDT / 3:00 EST con l’incontro tra Iga Swiatek e Yuan Yue, seguito subito dopo dal match tra Djokovic e Martinez.

Sullo stesso campo, il favorito di casa Alex de Minaur cercherà di conquistare il pubblico della Rod Laver Arena nel suo debutto contro l’americano Mackenzie McDonald. Alla Margaret Court Arena, invece, scenderanno in campo il tre volte finalista Daniil Medvedev, reduce dalla finale di Brisbane, e Casper Ruud, pronti a inaugurare il torneo con prestazioni di alto livello.

Il due volte campione in carica Jannik Sinner dovrà attendere fino a martedì per iniziare la difesa del suo titolo, affronterà il francese Hugo Gaston nel primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, visibile in esclusiva su Eurosport, Dazn, Timvision, Discovery+ e sulla nuova piattaforma HBO Max.