Matteo Berrettini salta l’Australian Open 2026. L’azzurro, alle prese con un nuovo problema fisico, ha annunciato il ritiro dal primo Slam stagionale, rinviando il debutto contro Alex De Minaur e lasciando l’Italia senza uno dei suoi protagonisti in campo.

Problemi fisici fermano ancora Matteo Berrettini: si ritira dall’Australian Open

Matteo Berrettini non sarà ai nastri di partenza dell’Australian Open 2026 a causa di un nuovo problema fisico, probabilmente agli addominali.

I segnali di allarme erano arrivati già venerdì, quando il romano non si è presentato all’esibizione contro Flavio Cobolli, evento organizzato dal suo sponsor Red Bull.

Il tennista, reduce dal trionfo in Coppa Davis a Bologna e dalla recente vittoria al Kooyong Classic contro Learner Tien, avrebbe dovuto affrontare lunedì Alex De Minaur sulla Rod Laver Arena, ma il suo torneo si conclude prima ancora di cominciare. Come ha scritto lo stesso Berrettini sui social, “Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo, mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il supporto del pubblico”.

Problemi fisici fermano ancora Matteo Berrettini: il comunicato e le prospettive di recupero

L’azzurro ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi tramite i social: “Ringrazio gli organizzatori del torneo, speriamo di rivederci molto presto”. Ora sarà fondamentale valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Il percorso non è nuovo per Berrettini: lo scorso anno si era infortunato a Madrid e Roma, tentando poi un rientro a Wimbledon, concluso con un ko all’esordio. “Ogni volta è più difficile – aveva detto in quell’occasione -, sono sempre più stanco di rincorrere”.

Con il forfait dell’ex numero 6 del mondo, il primo italiano in campo sarà Matteo Arnaldi nella notte tra domenica e lunedì, seguito da Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli. Martedì toccherà a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e agli altri azzurri ancora in tabellone, chiamati a rappresentare l’Italia nel primo Slam della stagione.