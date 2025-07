Nuova fidanzata per Matteo Berrettini? Il tennista italiano è stato avvistato a Portofino in dolce compagnia. Lei è un’ex ballerina di Amici.

Matteo Berrettini avvistato con la fidanzata: è un’ex ballerina di Amici

Dopo al fine, nel 2024, della relazione con Melissa Satta, della vita sentimentale di Matteo Berrettini non si è saputo molto.

Ora pare proprio che il bel tennista abbia una nuova fidanzata! Matteo infatti è stato paparazzato a Portofino in dolce compagnia. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna, dove si vedono i due camminare fianco a fianco. Nessun bacio, nessun gesto intimo ma, la complicità è evidente. Ma, chi è lei? Si tratta di un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ovvero la ballerina Vanessa Bellini.

Matteo Berrettini, chi è la nuova presunta fidanzata Vanessa Bellini?

Come visto, Matteo Berrettini è stato paparazzato a Portofino con Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici 22. Vanessa è nata a Novara nel 2003 e ha quindi 22 anni. Era stato il maestro Emanuel Lo a volerla nella sua squadra ad Amici, anche se la sue esperienza duro poco. Fu infatti eliminata a gennaio. Attualmente Vanessa Bellini fa parte del corpo di ballo di Marracash., ma ha lavorato anche per Elodie, Rose Villain, The Kolors e Gué Pequeno.