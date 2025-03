La cantante vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano è tornata a parlare di Matteo Berrettini, dopo le voci su un possibile flirt.

Sarah Toscano, la confessione su Matteo Berrettini: “Sarebbe bello”

Sono ormai giorni che non si parla d’altro che di Sarah Toscano e Matteo Berrettini, dopo il botta e risposta sui social in tanti hanno pensato che tra i due potesse scattare la scintilla, anzi c’è chi era già sicuro che fossero fidanzati. La cantante ha voluto chiudere, per il momento, la vicenda. Ecco le sue parole a RDS Next: “Io e Berrettini? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta ‘Come è successo? Sono nel metaverso? E’ da lì è nata questa voce: ‘Sono innamorati, si sentono…’ Non esageriamo. Sarebbe bello per entrambi. Ma per ora la nostra conversazione è finita lì.”

Perché tutti parlavano di Sarah Toscano e Matteo Berrettini?

Tutto è cominciato durante il Festival di Sanremo 2025, quando nel corso di una intervista con InStyle Magazine, Sarah ha dichiarato il suo “amore” per Berrettini. Il tennista ha commentato l’intervista con un “è perché non mi conosce”, con tanto di replica immediata della cantante “si può sempre rimediare“. Da qui è nato il gossip.