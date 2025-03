Da qualche giorno non si parla d’altro che del possibile flirt tra il tennista azzurro Matteo Berrettini e la cantante Sarah Toscano, ed è costante la domanda dei fan: “Matteo Berrettini è il nuovo fidanzato di Sarah Toscani?”. Sui social spuntano nuovi indizi…

Perché tutti dicono che Berrettini è il nuovo fidanzato di Sarah Toscano? La verità

Non si fermano le voci che vogliono Matteo Berrettini come nuovo fidanzato di Sarah Toscano. Tutto è cominciato durante il Festival di Sanremo, dove la cantante era in gara con “Amarcord”. Nel corso di una intervista con InStyle Magazine, Sarah ha dichiarato il suo “amore” per Berrettini. Il tennista ha commentato l’intervista con un “è perché non mi conosce“, con tanto di replica immediata della cantante: “si può sempre rimediare“. Il botta e risposta ha subito accesso il gossip, e in tanti stanno già immaginando i due come la coppia dell’anno.

Sarah Toscano e Matteo Berrettini: i primi indizi social

Dopo la vittoria di Berrettini contro Djokovic, è arrivato subito anche il commento di Sarah Toscano, tre emoji di fiamme sotto al post pubblicato dal tennista. Anche questo gesto ha fatto subito pensare che se tutto era nato quasi come un gioco, non è detto che in privato le cose non stiano evolvendo. Insomma, loro sembrano divertirsi, i fan pure e poi… se sono rose fioriranno!

Ultimi aggiornamenti e possibili indizi

Più di recente, a Verissimo, Sarah Toscano ha smentito fermamente le ipotesi di un flirt con Fedez, affermando che il “Il gossip fa parte del gioco, ma a volte si va un po’ oltre. Fa male ricevere dei commenti sulla vita privata, soprattutto se sono falsi”. In un’intervista per Rds Next, invece, Sarah ha parlato in modo molto più positivo del gossip su Matteo Berrettini, rispondendo ad una domanda sulla loro presunta relazione con “Io e Matteo? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente.” e “Sarebbe bello per entrambi! Ma per ora la nostra conversazione è finita lì…”. Per ora quindi non ci sarebbe nessuna relazione in corso, ma la volontà di proseguire la conoscenza è ben esplicita almeno dal lato della giovane cantante!