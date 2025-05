Qui appena 20enne: oggi è davvero bellissima e con una carriera straordinaria

In questa foto è una 20enne bellissima e con tanti sogni da realizzare, oggi ha 66 anni e ha una carriera davvero straordinaria.

Bellissima, con uno sguardo profondo, capelli selvaggi e naturali e forme sinuose: si presenta così la 20enne immortalata nella foto che è diventata virale e che sta facendo perdere la testa agli amanti delle immagini amarcord. Guardandola, c’è chi l’ha riconosciuta immediatamente e chi invece fa fatica a capire di chi si tratta.

Osservando attentamente la foto, tuttavia, è davvero difficile capire di chi stiamo parlando.

Oggi, infatti, pur avendo 66 anni, presenta la stessa, identica bellezza. I capelli sono sempre ricci, ma più lunghi e lo sguardo è assolutamente identico, profondo e sensuale. Dietro quest’immagine, tuttavia, si nasconde una donna che ha dovuto affrontare tanti dolori che hanno segnato la sua vita.

Qui splendida 20enne: oggi ha 66 anni e una vita ricca di successi

A distanza di 30 anni, la 20enne della foto, ha 66 anni e continua a lavorare con grande successo nel mondo dello spettacolo. Classe 1958, Loredana Del Santo è nata il 28 settembre a Povegliano Veronese e da tutti è conosciuta come Lory Del Santo. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale a quando aveva soli 16 anni quando partecipa come Valletta al Festivalbar nel 1975 ma il vero successo arriva nel 1980 quando partecipa a Miss Universo.

Da quel momento, la carriera della Del Santo decolla tra televisione e cinema e, ancora oggi, è considerata una delle donne più carismatiche e creative del mondo dello spettacolo. Se la vita professionale le ha regalato tanti successi, nella vita privata ha dovuto affrontare tanti dolori.

Nel 1985 Lory Del Santo conosce a Milano Eric Clapton con cui ha una relazione coronata dalla nascita di un figlio, Conor Loren che, purtroppo, muore tragicamente nel 1991 cadendo da un grattacielo di New York. Anni dopo, la Del Santo ha dovuto affrontare anche la morte di un altro figlio: Loren, il terzogenito, morto suicida negli Stati Uniti nel 2018.

Oggi, Lory Del Santo continua a dedicarsi al suo lavoro e all’unico figlio che gli è rimasto, Devin, nato dalla relazione con Silvio Sardi. Con una carriera importante alle spalle e tanti dolori affrontati, la Del Santo, parlando della morte dei figli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Francesca Fagnani in una puntata di Belve trasmessa ad aprire 2024, ha detto: “Sono morta anch’io. E’ come se fossi solo testimone del tempo, ho assaporato dolore”.

Una vita difficile quella dell’attrice che, oggi, si dedica totalmente al lavoro e all’amore del pubblico che continua a seguirla con tanto affetto.