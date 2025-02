Il Festival di Sanremo: un evento atteso da milioni

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi musicali più attesi in Italia, capace di attrarre l’attenzione di milioni di telespettatori e appassionati. Ogni anno, la kermesse non è solo una competizione canora, ma un vero e proprio fenomeno culturale che coinvolge artisti, media e il pubblico. La 75esima edizione, che si svolgerà dal 11 al , promette di essere ricca di sorprese e di emozioni.

Artisti in gara e novità

Quest’anno, il palco dell’Ariston vedrà esibirsi 29 artisti in gara, tra cui nomi noti e nuove proposte. Tra i big, ci saranno Achille Lauro, Fedez, Elodie e molti altri, pronti a conquistare il pubblico con le loro canzoni. Inoltre, quattro nuove proposte, vincitrici di Sanremo Giovani, si uniranno alla competizione, portando freschezza e innovazione al festival. La varietà degli artisti e dei generi musicali rappresenta un punto di forza della manifestazione, capace di attrarre un pubblico eterogeneo.

Le serate del Festival: cosa aspettarsi

Ogni serata del Festival avrà un tema e una struttura specifica. La prima serata vedrà l’esibizione di tutti gli artisti in gara, con la proclamazione delle prime cinque posizioni. Le serate successive saranno caratterizzate da duetti, cover e sfide tra le nuove proposte. Ospiti di prestigio, come Jovanotti e i Duran Duran, arricchiranno il programma, rendendo ogni serata unica. La finale, prevista per il 15 febbraio, sarà il culmine di una settimana di musica e spettacolo, con la proclamazione del vincitore che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Le giurie e il sistema di votazione

Il sistema di votazione del Festival di Sanremo è un aspetto cruciale che determina il successo degli artisti. Quest’anno, le classifiche saranno stilate da tre giurie: il pubblico attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Questo sistema mira a garantire una valutazione equa e rappresentativa, permettendo al pubblico di avere un ruolo attivo nella scelta del vincitore. Durante le serate, le classifiche saranno comunicate senza ordine di piazzamento, aumentando la suspense e l’attesa per il gran finale.