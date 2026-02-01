Carlos Alcaraz fa la storia agli Australian Open 2026, vincendo il suo primo titolo a Melbourne e diventando il più giovane giocatore di sempre a completare il Career Grand Slam. La sua rimonta su Novak Djokovic, in quattro set combattuti, segna un trionfo che conferma il suo ruolo tra le nuove stelle del tennis mondiale.

Alcaraz trionfa agli Australian Open 2026: Djokovic sconfitto in quattro set

Carlos Alcaraz entra nella storia degli Australian Open, vincendo per la prima volta il torneo di Melbourne Park. Lo spagnolo ha superato Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in poco più di tre ore di gioco.

Dopo un primo set dominato dal campione serbo, Alcaraz ha ribaltato la partita con una prestazione crescente nei due set successivi, mostrando grande determinazione e qualità tecnica. Il quarto set è stato combattutissimo, deciso soltanto da un break nel dodicesimo gioco che ha consegnato il titolo al 22enne murciano.

Alcaraz trionfa agli Australian Open 2026: un trionfo storico e nuovi record

Con questo successo, Alcaraz completa il Career Grand Slam diventando il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro i Major a 22 anni e 272 giorni. Si tratta del settimo titolo Slam in carriera, alla pari con leggende come John McEnroe e Mats Wilander, e del nono giocatore nella storia a completare il Career Grand Slam. Nel nuovo millennio, solo i Big 3 – Djokovic, Federer e Nadal – avevano raggiunto questo traguardo.

Nonostante la sconfitta, Djokovic ha dimostrato di rimanere competitivo anche a 38 anni, ma dovrà rimandare l’appuntamento con il suo 25° titolo Slam.