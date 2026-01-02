Maria Esposito star della fiction “Mare Fuori” conta migliaia di followers sui social ed ha deciso di attendere l’inizio del 2026 per fare una dichiarazione importante a tutto il mondo ma in particolare ad una persona che occupa un posto speciale nel suo cuore. Scopriamo cosa è accaduto.

Maria Esposito, finalmente ufficiale il coming out

Maria Esposito ha annunciato su Instagram il proprio orientamento sessuale facendo coming-out e dichiarando di essere lesbica e di avere una relazione con Silvia Uras, content creator sua coetanea.

“Avevo paura di qualcosa che non mi era mai accaduto prima” queste le parole scritte nel lungo post Instagram dove spiega ai fan la situazione vissuta dal 2024 quando ha conosciuto la sua attuale fidanzata.

“Ci ho messo un anno e mezzo per fregarmene di tutto e tutti ed inziare a pensare solo a me, a noi” così continua il messaggio dove, come riporta Biccy.it l’attrice si è fatta forza ed ha assunto consapevolezza del fatto che non vi sia nulla di vergognoso nell’amare un’altra donna.

La risposta della fidanzata Silvia Uras

Silvia Uras, compagna di Maria Esposito ha voluto rispondere alla dedicata della sua dolce metà con un messaggio social molto simbolico.

“…In mezzo alla tempesta tu eri il mio sicuro… Ci siamo scelte ogni giorno anche quando sembrava impossibile”.

Inoltre come riportato da Fanpage.it Silvia ha parlato anche del significato ridato all’amore grazie alla relazione con Maria: “Se credo ancora nell’amore è perché l’ho visto nei tuoi occhi“. Il post si conclude con la certezza che la loro unione permetterà loro di affrontare ogni nuova sfida che la vita porrà loro davanti.