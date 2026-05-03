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Serie A, oggi Juventus-Hellas Verona - Diretta

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(Adnkronos) - La Juventus torna in campo in Serie A: oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri ospitano l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - allo Stadium in una delle sfide della 35esima giornata di campionato. Con un successo contro i gialloblù, già retrocessi, la squadra di Spalletti mette...

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(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A: oggi, domenica 3 maggio, i bianconeri ospitano l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo Stadium in una delle sfide della 35esima giornata di campionato. Con un successo contro i gialloblù, già retrocessi, la squadra di Spalletti metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus volerà a Lecce mentre l’Hellas Verona ospiterà il Como. 

 

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