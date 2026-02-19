Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, dopo il caso Epstein ha preso una drastica decisione. Ecco quale.

Caso Epstein, menzionato più volte il nome di Bill Gates

Negli ultimi giorni sono uscite nuove rivelazioni sul caso Epstein e, nei documenti rilasciati, viene menzionato diverse volte il nome di Bill Gates, imprenditore statunitense nonché fondatore di Microsoft.

Gates, dunque, è stato menzionato diverse volte nei file del finanziare pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. A seguito di queste nuove rivelazioni, Bill Gates ha preso una drastica decisione relativa al vertice indiano sull’AI.

Caso Epstein, la drastica decisione di Bill Gates

Bill Gates, in seguito alle nuove rivelazione sul caso Epstein, ha deciso di annullare il discorso previsto a Nuova Dehli, in India, al vertice sull’Intelligenza Artificiale. Ecco il comunicato della Fondazione Gates: “dopo un’attenta valutazione, e per garantire che l’attenzione rimanga sulle priorità chiave del vertice sull’Intelligenza Artificiale, Bill Gates non terrà il suo discorso.” suo posto parlerà un altro funzionario del colosso informatico, ovvero il presidente delle sedi africane e indiane. Al vertice sull’AI interverranno anche il primo ministro Nerendra Modi e i dirigenti del settore tecnologico, al fine di discutere sia le opportunità sia i rischi dell’Intelligenza Artificiale.