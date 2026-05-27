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Roland Garros, Bertolucci 'boccia' l'outfit di Sinner: "L'anno scorso sembrava un benzinaio, ora..."

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(Adnkronos) - Paolo Bertolucci 'boccia' l'ultimo completo indossato da Jannik Sinner, nel suo match d'esordio al Roland Garros 2026: "L'anno scorso con quello verde sembrava un benzinaio, quest'anno non lo so. La maglietta non è niente di che, niente di originale. I pantaloncini danno l'impressio...

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Paolo Bertolucci ‘boccia’ l’ultimo completo indossato da Jannik Sinner, nel suo match d’esordio al Roland Garros 2026: “L’anno scorso con quello verde sembrava un benzinaio, quest’anno non lo so. La maglietta non è niente di che, niente di originale. I pantaloncini danno l’impressione che se la sia fatta addosso. Non mi piace quell’effetto”. 

 

L’ex campione azzurro ha detto la sua sul kit del numero uno nel match d’esordio a Parigi, vinto contro Tabur, anche con un riferimento allo sponsor tecnico: “Sento dire che Jannik deve passare a un marchio italiano, ma ha un contratto per altri dieci anni…”.

 

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