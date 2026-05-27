Roland Garros, time-out medico e lacrime per Paolini: l'azzurra eliminata al secondo turno

Roland Garros, time-out medico e lacrime per Paolini: l'azzurra eliminata al ...

Roland Garros, time-out medico e lacrime per Paolini: l'azzurra eliminata al ...

(Adnkronos) - Momento delicato per Jasmine Paolini, eliminata in tre set (6-3 4-6 3-6) al secondo turno del Roland Garros oggi, mercoledì 27 maggio. Durante il match contro Solana Sierra, la tennista azzurra ha accusato un fastidioso problema alla caviglia sinistra durante il secondo set ed è sta...