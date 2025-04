Indagini su minacce a Giorgia Meloni durante manifestazione a Milano

Un clima di tensione a Milano

Il 12 aprile scorso, Milano è stata teatro di una manifestazione pro Palestina che ha attirato circa diecimila partecipanti. Tuttavia, tra i manifestanti, un gruppo di circa quaranta persone appartenenti all’area antagonista ha creato disordini, danneggiando e imbrattando muri e vetrine di banche e negozi. La situazione è degenerata quando su una vetrina di una banca è comparsa la scritta “Spara a Giorgia”, un chiaro riferimento alla leader politica Giorgia Meloni. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni e ha spinto la Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ad aprire un fascicolo di indagine per violenza o minaccia a un Corpo politico.

Le indagini della Digos

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos) sta conducendo le indagini e ha già trasmesso un’informativa ai pubblici ministeri. In una fase dell’inchiesta, sei giovani sono stati iscritti nel registro degli indagati. Questi individui sono accusati di vari reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento. Inoltre, è stata applicata la nuova aggravante prevista dal decreto Sicurezza, che rende le sanzioni più severe per chi commette reati durante manifestazioni pubbliche. La presenza di un coltello a serramanico tra gli indagati ha ulteriormente aggravato la situazione, evidenziando il potenziale pericolo di tali eventi.

Le reazioni politiche e sociali

Questo episodio ha suscitato reazioni immediate nel panorama politico italiano. Molti esponenti hanno condannato le minacce rivolte a Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei rappresentanti politici. La leader di Fratelli d’Italia ha espresso la sua preoccupazione per l’andamento della manifestazione e per il clima di odio che sembra crescere nel paese. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che tali atti possono avere ripercussioni significative sulla stabilità sociale e politica. La manifestazione pro Palestina, che doveva essere un momento di protesta pacifica, si è trasformata in un episodio di violenza e intimidazione, sollevando interrogativi sulla gestione delle manifestazioni e sulla sicurezza pubblica.