Si accorcia lo stacco tra i partiti di opposizione e quelli al governo: l'incognita Vannacci e le rivelazioni degli ultimi sondaggi politici

Come stanno mutando i sondaggi politici in seguito alle variabili nazionali ed internazionali? Dalla nascita del partito di Vannacci allo scoppio della guerra in Iran da parte di Usa ed Israele, fino all’impennata dei prezzi, su tutti quelli di benzina, diesel e gas, fino al referendum sulla giustizia alle porte come si riflette questa situazione sulle potenziali scelte politiche degli italiani? L’ultimo sondaggio diffuso nelle ultime ore mostra, per i partiti al governo e per quelli all’opposizione, una vera e propria svolta con buone e cattive notizie. Vediamo dunque qual è la situazione per i loro leader, da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani ad Elly Schlein, Giuseppe Conte, Renzi, Calenda, Bonelli-Fratoianni e l’incognita Vannacci.

Sondaggi politici, cambia tutto: cosa succede a Meloni, Salvini e alle opposizioni

L’ultimo sondaggio Supermedia per Sky Tg24 evidenzia una netta evoluzione per alcuni partiti ed una sostanziale stabilità per altri. Certamente l’ingresso, negli scenari politici, di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannaci, ha mutato da un certo punto di vista le carte in tavolta e, per certi versi, ha portato alcuni benefici indiretti anche alle opposizioni. Cominciamo con il trittico al Governo: per quanto riguarda Fratelli d’Italia i sondaggi danno il partito stabile al 28,7% restando in vantaggio nei consensi seppur lontano dal 30% che senza troppe difficoltà raggiungeva nei mesi scorsi.

Situazione diversa invece per la Lega che, con l’avvento di Fnv, ha visto erodere parte dei consensi portandosi al 6,4%. Ciò nonostante il partito di Salvini è in crescita dello 0,3%. Lontanissimo però dall’8,5% degli scorsi mesi. Forza Italia è diventato infatti il secondo partito di governo con l’8,1%, perdendo però lo 0,3% negli ultimi sondaggi. E Vannacci? Fnv ha perso terreno portandosi al 3,2% dopo aver perso quasi un punto in due settimane.

Volano invece Movimento 5 Stelle e Partito Democratico negli ultimi sondaggi: per entrambi si registra un +0,6% che consente loro di raggiungere rispettivamente il 12,9 ed il 22,4%. Vicinissimi, in un’ipotetica formazione a tre con Avs che si trova al 6,5% (-0,1%) alla squadra di Governo. Per quanto riguarda Azione resta al 4,3% mentre Italia Viva ha guadagnato il +0,6% arrivando al 2,2%. +Europa è all’1,3% (-0,2%) e Noi Moderati chiude con lo 0,9% (-0,2%).