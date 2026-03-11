Centrodestra e centrosinistra si avvicinano nei sondaggi Swg, ma FdI mantiene il primato tra i partiti politici. Ecco cosa sta accadendo.

I sondaggi politici più recenti mostrano un progressivo avvicinamento tra centrodestra e centrosinistra, con il distacco tra le due coalizioni ormai inferiore a un punto percentuale. Fratelli d’Italia resta il partito più votato, ma perde terreno insieme a Forza Italia, mentre la Lega recupera lievemente dopo l’uscita di Roberto Vannacci. Sul fronte opposto, Pd e Movimento 5 Stelle crescono, riducendo il divario complessivo e delineando un quadro politico sempre più equilibrato e competitivo. Ecco tutti i dettagli di ciò che sta accadendo.

Sondaggi politici: campo largo in crescita, nuovi equilibri tra le coalizioni

Il centrosinistra guadagna terreno, anche se resta distante dal primo partito. Il Partito democratico arriva al 21,8%, con un incremento di due decimi, mentre il Movimento 5 Stelle raggiunge il 12%, segnando il miglior risultato settimanale tra le principali forze politiche. Alleanza Verdi-Sinistra arretra leggermente, scendendo al 6,8% e pari alla Lega, un segnale significativo se confrontato con le elezioni del 2022, quando il Carroccio aveva raccolto più del doppio dei voti della lista ecologista. L’area progressista complessiva, comprendente anche Italia Viva (2,4%) e +Europa (1,5%), arriva al 44,5%, riducendo il distacco dal centrodestra a meno di un punto percentuale.

Sondaggi politici, Salvini in allerta: il partito di Vannacci sorprende tutti

Le ultime rilevazioni Swg per Tg La7 confermano un panorama politico in movimento, con il divario tra le principali coalizioni inferiore a un punto percentuale. Fratelli d’Italia, pur restando il partito più votato al 29,4%, perde quattro decimi rispetto alla settimana precedente, segnalando una leggera erosione del consenso dovuta soprattutto alla flessione dei partiti alleati. Forza Italia scende all’8,2%, in calo di due decimi, risentendo anche delle tensioni diplomatiche legate alla guerra in Iran e della gestione delle responsabilità del vicepremier Antonio Tajani. La Lega mostra un timido recupero, salendo al 6,8% dopo settimane difficili causate dalla separazione di Roberto Vannacci, che ha fondato il proprio movimento politico. Con il contributo di Noi moderati (1%), il centrodestra si attesta complessivamente al 45,4%, conservando la leadership ma mostrando un ridimensionamento rispetto alle rilevazioni precedenti, quando sfiorava il 50%.

Fuori dai principali schieramenti, Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,3%, mentre Futuro nazionale di Roberto Vannacci si colloca al 3,4%, con una leggera flessione ma già in grado di raccogliere circa metà dei voti della Lega. La situazione evidenzia un quadro politico fluido, in cui il confronto tra coalizioni più che tra singoli partiti determinerà le strategie future in vista delle elezioni, e in cui le alleanze e la capacità di attrarre nuovi elettori potranno giocare un ruolo decisivo.