I sondaggi politici permettono di vedere qual è il reale andamento della politica italiana con il passare dei mesi e fare un’ipotetica proiezione del valore di un partito in caso si andasse allle elezioni. Ad inizio febbraio a finire sotto la lente d’ingrandimento sono i partiti di destra che sono attualmente al governo.

Il PD è stabile e cresce il M5S

Rispetto alle rilevazioni di gennaio fatte da Termometro Politico e analizzate da The Social Post il PD è l’unico partito politico che si può considerare stabile con il suo 22% non è salito né sceso in termini di consensi.

In leggera risalita invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che rispetto a gennaio acquisisce 2 decimi passando al 12,1% restando comunque molto lontano dal vertice.

In generale da questi dati è intuibile come il centrosinistra non goda della giusta credibiltà per poter soverchiare l’egemonia del centrodestra che è ancora padrone dei consensi in Italia.

FDI in flessione, Vannacci sale

Passando ai partiti di centrodestra, FDI fa registrare il 29,5% un calo di 3 decimi rispetto a gennaio dove si era fermato al 29,8 ma resta comunque il primo partito in Italia.

Forza Italia è all’8,1% e la Lega sale al 7,8% dimostrando vicinanza di consensi rispetto al partito governato da Antonio Tajani.

Più staccati ma in crescita Alleanza Verdi Sinistra con il 6,5% e il partito di Vannacci – Futuro Nazionale che ha un 3,6% di quote, entrambi i partiti infatti guadagnano un decimo rispetto all’ultimo rilevamento.