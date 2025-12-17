Il futuro di Forza Italia resta al centro del dibattito politico, con Antonio Tajani e Pier Silvio Berlusconi protagonisti delle discussioni sul rinnovamento del partito. Tra possibili aperture verso la seconda generazione Berlusconi e i congressi regionali e nazionale in arrivo, si definiranno le strategie e la leadership della formazione azzurra. Ecco cosa ha deciso il vicepremier sulla sua posizione.

La prudenza verso la seconda generazione Berlusconi e il rinnovamento di Forza Italia

Sulla possibile entrata in politica della cosiddetta “seconda generazione” Berlusconi, Tajani mantiene un atteggiamento aperto ma prudente. Marina e Pier Silvio potrebbero intraprendere un percorso politico solo se lo desiderano veramente: “Se lo vogliono fare, benissimo. Hanno sempre detto di no, è una scelta che devono fare loro”, ha spiegato al Tg2Post, evidenziando come eventuali iniziative della famiglia riceverebbero pieno sostegno dal partito.

Per il leader, il concetto di un cambiamento radicale è irricevibile: il rinnovamento, sostiene, è già in corso grazie all’elezione dei dirigenti dalla base, un passo fondamentale per rafforzare le fondamenta interne. Nei prossimi mesi, con i congressi regionali e quello nazionale all’inizio del 2026, questo processo si consoliderà ulteriormente. “Il rinnovamento più importante è questo: un partito solido che si basa sulle idee di Berlusconi, e che elegge i suoi dirigenti”, ha sottolineato Tajani, rimarcando continuità e centralità delle idee del fondatore.

Forza Italia, Tajani ‘replica’ a Pier Silvio Berlusconi sulla scelta del leader: “Cosa ho deciso”

Nell’intervista rilasciata a Tg2Post, il vicepremier e ministro degli Esteri ha chiarito senza esitazioni: “Io mi ricandiderò”, ribadendo la volontà di guidare il partito anche di fronte alle sollecitazioni al rinnovamento avanzate da Pier Silvio Berlusconi.

Per Tajani, il futuro della formazione politica passerà inevitabilmente attraverso un ciclo di congressi, dai regionali fino a quello nazionale, programmato per l’inizio del 2026. La sua posizione sottolinea un equilibrio tra continuità e stabilità organizzativa in un periodo che potrebbe vedere mutamenti interni, ma sempre secondo una logica di consolidamento della struttura interna del partito.