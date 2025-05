La scorsa notte c’è stata una sparatoria durante una festa su una barca nella Carolina del Sud: diverse le persone ferite. La ricostruzione dei fatti.

Usa, sparatoria durante una festa su una barca

La scorsa notte c’è stata una sparatoria in una località balneare della Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Secondo le prime ricostruzioni lo scontro a fuoco sarebbe la conseguenza di una lite scoppiata su una barca a noleggio.

La Polizia ha dichiarato che, al momento della sparatoria, l’imbarcazione era attraccata. Diverse le persone ferite.

Sparatoria durante una festa su una barca, molte persone colpite: il bilancio

Come detto c’è stata una sparatoria su una barca in una località balneare della Carolina del Sud, negli Usa, per l’esattezza a Little River. Sono almeno 11 le persone rimaste ferite dallo scontro a fuoco, tra cui anche uno dei poliziotti intervenuti sul posto. Secondo quanto riportato da Nbcnews, l’agente sarebbe stato colpito alla gamba. Inoltre, secondo la Polizia, alcune persone sarebbero in condizioni critiche ma stabili. Al momento non ci sono informazioni circa i sospettati. Le indagini sono attualmente in corso.