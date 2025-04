Gira shock a Chiavari, una maestra e i suoi alunni trovano un cadavere di una donna nel fiume Entella. Ecco cosa è successo.

Chiavari, gita shock: maestra e alunni trovano un cadavere in riva al fiume

Una gita scolastica si è trasformata in un incubo a Chiavari, Liguria. Una maestra ha infatti portato i suoi alunni a esplorare la fauna del parco fluviale quando hanno trovato, sulle rive dell’Entella, il cadavere di una donna. La maestra, non appena si è accorta del corpo esanime, ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto anche la Polizia e i Vigili del Fuoco. La zona è stata isolata e la scolaresca è stata fatta allontanare.

La vittima è una donna asiatica

Non si conosce ancora l’identità della donna trovata nell’Entella da una scolaresca in gita. Si sa però che si tratta di una donna cinese di una quarantina di anni. Sul corpo della donna è già stata disposta l‘autopsia, al fine di capirne le cause della morte. In base alle condizioni del corpo si pensa che la donna fosse morta qualche ora prima al ritrovamento. La Procura di Genova intanto ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio.