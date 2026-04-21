Turisanda1924 alla Design Week: "Progettiamo viaggi ed esperienze"

Milano, 21 apr. (askanews) – Turisanda1924, Drand di viaggi di Alpitour World con oltre 100 anni di storia, è il travel partner della mostra-installazione di Elle Decor Italia a Palazzo Bovara, uno degli appuntamenti della Milano Design Week. L’esposizione, dal titolo “Sensory Landscape”, invita a riscoprire il valore dei cinque sensi come strumento di relazione con lo spazio, superando una fruizione troppo accelerata e digitale.

Un approccio che trova affinità con la visione di Turisanda1924: il viaggio come percorso che nasce dall’incontro diretto con i luoghi e dalla capacità di rallentare per coglierne a pieno l’essenza. “Abbiamo voluto contribuire a questo progetto – ha detto ad askanews Tommaso Bertini, direttore Marketing Alpitour World – soprattutto instaurando una collaborazione duratura con Elle Decor Italia che andrà anche oltre questo evento.

Infatti per sei mesi racconteremo nell’area Travel del sito e poi verrà rilanciato sui vari social un articolo a settimana sulle nostre esperienze di viaggio, le nostre ispirazioni create dai nostri travel designer, quindi si iscrive all’interno di un progetto molto più ampio con cui cerchiamo di ispirare e di dare nuove idee di viaggio a chi cerca il bello”.Il dispositivo narrativo immaginato da Turisanda1924 accoglie i visitatori all’ingresso del palazzo e punta sull’attivazione di una relazione diretta con il pubblico, protagonista in prima persona, per esempio, del photoboot.

Ma qual è l’idea di viaggio che Turisanda porta avanti ancora oggi? “Per noi sono esperienze costruite su misura – ha aggiunto Bertini – sono disegnate intorno ai bisogni di un viaggiatore, come proprio un abito sartoriale cucito dai migliori sarti. Nel nostro caso questi sono i nostri travel designer. che sono tra i più esperti di viaggio che ci sono in Italia, i più grandi esperti di viaggio e di destinazioni che possono appunto per offrire delle esperienze e delle possibilità di vacanza che sono veramente uniche e dove ogni dettaglio non viene lasciato al caso. Per questo motivo crediamo che gli amanti del bello, gli amanti del design, le persone che sono interessate a questa tipologia di mostra a Palazzo Bovara, ma più in generale anche proprio ai contenuti di Elle Decor possano essere gli stessi che cercano in un viaggio le ispirazioni concrete, vere, reali”.La presenza del tour operator si inserisce nel percorso dell’installazione, dove natura e artificio, reale e simulato si intrecciano, offrendo una riflessione sulla contemporaneità e sul modo in cui oggi abitiamo e viviamo il mondo.