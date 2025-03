Terribile tragedia a Cala Fighera: il cadavere di una donna in mare, il fidan...

Terribile tragedia a Cala Fighera: il cadavere di una donna in mare, il fidan...

Il cadavere di una donna è stato recuperato dalla Guardia Costiera nelle acque di Cala Fighera, a Cagliari. Indagini in corso.

Il cadavere di una donna è stato recuperato dalla Guardia Costiera nelle acque di Cala Fighera, a Cagliari, dopo che un passante ha notato il corpo galleggiare. La vicenda è avvolta nel mistero, con il fidanzato della giovane che risulta scomparso.

Tragedia a Cala Fighera: cadavere di donna ritrovato in mare

Una motovedetta della Capitaneria di Porto è intervenuta prontamente sul luogo, recuperando il cadavere e trasportandolo al molo di Cagliari, in piazza Deffenu, sede della Guardia Costiera.

Secondo le prime informazioni, la giovane non era rientrata a casa il giorno precedente, suscitando preoccupazione tra i familiari, che hanno prontamente segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. La vittima è Manola Mascia, una 29enne di Cagliari.

In base al primo esame del medico legale, che ha riscontrato numerose ferite, la giovane sembrerebbe essere caduta in mare da un’altezza considerevole, probabilmente dalle scogliere della caletta, un’area frequentata da escursionisti.

La trentenne potrebbe non essere stata da sola: sarebbe stata vista in compagnia di un uomo, di età simile alla sua, forse il fidanzato. Le ricerche ora si concentrano su questa persona, sia in mare che nei dintorni, tra Calamosca e la Sella del Diavolo. Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, mirano a chiarire le dinamiche dell’incidente.

Tragedia a Cala Fighera: cadavere di donna ritrovato in mare, mistero sul fidanzato scomparso

Oltre al corpo della giovane, sarebbe stato rinvenuto un borsello contenente effetti personali e i documenti di Paolo Durzu, 32enne di Quartu, che sarebbe stato visto nella zona di Cala Fighera insieme a Manola Mascia, come riportato dall’Unione Sarda.

Si suppone che anche l’uomo possa essere finito in mare, dato che di lui non ci sono più tracce. Le ricerche riprenderanno questa mattina, con l’ausilio di droni.