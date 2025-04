Arresti domiciliari per insegnante accusato di violenza sessuale

Un caso di violenza sessuale scuote il Pistoiese

Un episodio inquietante ha colpito un istituto superiore nel Pistoiese, dove un insegnante è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su una studentessa minorenne. La misura cautelare è stata disposta dopo che le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia presentata dalla madre della ragazza. Secondo quanto riportato da La Nazione, la madre avrebbe scoperto sul cellulare della figlia delle chat dal contenuto esplicito con il docente, scatenando così l’allerta.

Le accuse e il ruolo della dirigente scolastica

Il docente, che ora indossa un braccialetto elettronico, è accusato di aver costretto la studentessa a subire palpeggiamenti durante l’orario scolastico. I fatti risalirebbero a partire da novembre 2024, un periodo in cui la giovane avrebbe subito abusi da parte dell’insegnante. Ma non è solo il docente a trovarsi nei guai: anche la dirigente scolastica è coinvolta nel caso, accusata di favoreggiamento personale. Si sospetta che la dirigente abbia informato il professore riguardo alla denuncia pendente a suo carico, aiutandolo a eludere le indagini in corso.

La reazione della comunità scolastica

La notizia ha suscitato un forte sconcerto all’interno della comunità scolastica e tra i genitori degli studenti. Molti si chiedono come sia stato possibile che un insegnante potesse abusare della sua posizione di autorità in un contesto educativo. Le autorità scolastiche hanno già avviato un’indagine interna per comprendere meglio la situazione e garantire la sicurezza degli studenti. Il provveditorato ha già sospeso il docente, mentre la dirigente scolastica è sotto esame per il suo comportamento. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla protezione degli studenti e sulla responsabilità degli adulti all’interno delle scuole.