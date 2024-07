Il corpo dell'anziana donna sarebbe stato trovato in avanzato stato di decomposizione: morta da diversi giorni a Teramo

In un’abitazione popolare di via Arno, a Teramo, domenica scorsa è stato rinvenuto il corpo dell’anziana di 77 anni, Franca D’Agostino, privo di vita e in avanzato stato di decomposizione. L’allarme è stato dato da alcuni vicini a causa del cattivo odore: la donna sarebbe morta da diverse settimane.

La morte della donna a Teramo

L’anziana sarebbe morta dopo un malore e la figlia, di 43 anni, l’avrebbe trasportata in camera e adagiata sul letto per vegliarla per diverse settimane.

La donna ha tenuto il cadavere della madre in casa, sul letto, coperto di lenzuoli bagnati e saponette per nascondere il cattivo odore, e conservare meglio la salma. Quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, dopo l’amara scoperta avvenuta domenica, la figlia si sarebbe allontanata e poi avrebbe preso un treno per Giulianova.

Figlia ricoverata in Psichiatria a Teramo

Rintracciata e portata in caserma dai carabinieri, la figlia della defunta è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Teramo e iscritta nel registro degli indagati.

Da questo drammatico evento emerge una situazione familiare difficile: tanti i ricoveri in psichiatria sia della madre che della figlia avvenuti in passato.

L’autopsia sul corpo dell’anziana e le indagini

L’autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni. Nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere e le autorità stanno indagando per capire se la morte sia naturale o coinvolga terzi. Le indagini proseguono sotto la supervisione del pm Greta Aloisi.