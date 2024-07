La turista di 82 anni, Renata Induni, originaria del Bergamasco, è morta investita a Bellaria-Igea Marina. Sarebbe stata travolta da un furgoncino per le consegne Iveco Daily che faceva retromarcia.

L’incidente mortale nel Riminese

La donna in vacanza da una settimana a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, intorno alle 12.15 stava rientrando in hotel in via Zara con un gruppo di anziani quando, per causa da accertare, è stata travolta dal furgoncino condotto da un 35enne del posto.

Sul posto è accorso il personale del 118. Ad attivarsi sono stati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Bellaria. Tuttavia, a nulla è servito l’arrivo degli operatori sanitari del 118, l’impatto è stato fatale: la donna è deceduta sul colpo a causa delle ferite troppo gravi riportate.

L’autista dopo l’incidente

Per l’autista si è reso necessario l’intervento del 118: sotto choc per l’accaduto. Come previsto dalla prassi, in queste ore l’uomo sarà sottoposto agli esami tossicologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel corpo al momento dell’incidente.

Le indagini dopo la morte

Per le indagini del caso è intervenuta la polizia locale di Bellaria Igea Marina. Gli agenti stanno ora conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.