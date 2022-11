Angelo Bellanova, 55 anni, ha ammesso di aver trovato la madre Maria Prudenza morta il 17 novembre e di aver deciso di nasconderla in un freezer della loro villetta a Ceglie Messapica.

Donna morta e nascosta in freezer, il figlio: “Ogni giorno andavo a guardarla”

Angelo Bellanova, 55 anni, ha ammesso di aver nascosto il corpo dell’anziana madre in un freezer. Una volta scoperto è stato denunciato per occultamento di cadavere. “È morta il 17 novembre, l’ho trovata così al mattino, per tutto il giorno sono rimasta accanto a lei per vedere se respirava, poi il mattino dopo l’ho messa nel congelatore” ha dichiarato.

La terribile scoperta è stata fatta dai carabinieri a Cegli Messapica, in provincia di Brindisi. Maria Prudenza Bellanova, 82 anni, secondo il racconto del figlio sarebbe morta per cause naturali, ma sarà l’autopsia ad accertare la verità. “L’ho lavata, l’ho vestita, le ho messo il pigiama, un fazzoletto che amava tanto, l’ho messa nel lenzuolo – lei era piccolina – e ho pensato ‘ora la metto qui, poi vediamo, chiamo qualcuno per farmi aiutare’” ha dichiarato l’uomo ai microfoni di Pomeriggio Cinque, spiegando che poi non ce l’ha fatta.

Ha raccontato che ogni giorno apriva il congelatore e si è giustificato dicendo che non voleva il funerale.

La decisione di occultare il cadavere

L’uomo, assistito dall’avvocato Aldo Gianfreda, ha raccontato agli investigatori di aver vegliato il corpo per un giorno poi ha deciso di occultare il cadavere “per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto“. Madre e figlio avevano un rapporto di simpiosi, tanto che l’uomo sarebbe rimasto traumatizzato quando ha capito che era morta.

Tutti gli elementi verranno approfonditi perché le nipoti della donna hanno raccontato che non riuscivano a vederla da più di un anno perché l’uomo si rifiutava di farle entrare. “L’ho vista l’ultima volta un anno fa in ospedale, lui ci diceva che stava bene ma non ci faceva entrare, non abbiamo mai capito perché non ce la faceva vedere” ha raccontato una nipote a La vita in diretta. “L’ultima volta ci siamo visti con lui un mese fa, ci ha detto anche in quel caso che la zia stava bene.

I rapporti erano buoni, ha cambiato atteggiamento all’improvviso” ha aggiunto.