Il corpo dell'uomo, deceduto per un infarto, era già in un avanzato stato di decomposizione, mentre la donna sarebbe morta di stenti

Tragedia della solitudine a Udine, dove una coppia di anziani è stata trovata morta in casa. Lui era deceduto da giorni, il corpo già in decomposizione, mentre lei pare sia morta di stenti.

Il ritrovamento dei due anziani

Nella mattina di martedì 9 luglio una coppia di anziani, classe 1947 lui, 1941 lei, è stata trovata morta in casa, in via Bariglaria, a Udine. Ad avvertire vigili del fuoco e carabinieri sono stati i vicini di casa, che da tempo non avevano notizie dei due.

I due sarebbero morti per cause naturali e il medico legale ha escluso il coinvolgimento di terzi nella tragedia.

L’uomo morto d’infarto, la donna morta di stenti

Secondo l’analisi del medico legale, Ivan Cozianin, 77 anni, era morto da qualche giorno prima del ritrovamento: il suo corpo infatti si trovava sulla soglia della camera in cui si trovava anche la donna, in avanzato stato di composizione. L’uomo probabilmente è deceduto in seguito a un attacco di cuore.

La morte di Tatjana Bencan, di 83 anni, risale a circa 48 ore dopo quella del compagno. La donna, che era costretta a letto da mesi a causa di una grave patologia, senza più l’uomo a prendersi cura di lei, è morta di stenti.