Una donna di 49 anni è accusata di aver abbandonato la madre 84enne, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza: l’anziana è morta di stenti dopo qualche giorno.

Va in vacanza abbandonando la madre che muore di stenti

Una 49enne ha abbandonato l’anziana madre, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza in Abruzzo con i suoi due figli: questa scelta è costata la vita all’84enne, morta di stenti dopo aver passato qualche giorno da sola in casa. Il cadavere dell’anziana è stato trovato nella mattina del 12 giugno dai carabinieri della stazione di Montelibretti, che dovevano notificare un atto alla 49enne. Le forze dell’ordine, però, si sono insospettiti a causa di un forte odore proveniente dall’appartamento in cui hanno suonato senza ricevere risposta. Perlustrando il perimetro della casa, i carabinieri hanno trovato una finestra aperta che ha permesso loro di entrare e rinvenire il cadavere dell’anziana riverso a terra, coperto con un lenzuolo. Il medico legale ha confermato che il decesso della 84enne risaliva ad alcuni giorni prima.

Da chiarire i motivi che hanno spinto la donna ad abbandonare l’anziana

Sono stati subito effettuati accertamenti per far luce sull’accaduto: i carabinieri hanno ricostruito che la figlia, convivente e deputata alla cura della madre, si era allontanata dall’abitazione per andare in vacanza con i figli, lasciando così l’84enne abbandonata a se stessa, senza cibo nè acqua e senza alcun telefono per poter chiamare i soccorsi. La Procura di Tivoli ha emesso nei contronti della 49enne un fermo di indiziato di delitto con l’accusa di abbandono di persona incapace. Restano da chiarire i motivi che hanno spinto la donna, un’incensurata, ad abbandonare la madre. Al momento non sarebbero emerse situazioni di allarme che riguardavano la famiglia.

