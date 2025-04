Un mese di mobilitazioni

Aprile si preannuncia come un mese di intensa mobilitazione in Italia, con scioperi previsti in vari settori, dai trasporti pubblici alle università. Le organizzazioni sindacali hanno già annunciato un calendario fitto di eventi, che promette di creare disagi significativi per i cittadini. La situazione è particolarmente critica per chi si sposta quotidianamente per motivi di lavoro o studio.

Il calendario degli scioperi

Il primo grande appuntamento è fissato per il 4 aprile, quando scuole e università si fermeranno. Il sindacato Usb ha motivato la protesta con una lunga nota, evidenziando le problematiche legate al rinnovo contrattuale che, secondo loro, porterebbe a un impoverimento del personale docente e Ata. Inoltre, si oppongono alla chiamata diretta degli insegnanti di sostegno da parte delle famiglie e agli investimenti in armamenti che sottraggono risorse alla scuola pubblica. Le mobilitazioni si svolgeranno in diverse città, tra cui Roma, Milano e Torino, con manifestazioni programmate in vari punti strategici.

Disagi nei trasporti aerei e ferroviari

Il 9 aprile sarà un giorno cruciale anche per il settore aereo, con uno sciopero che coinvolgerà assistenti di volo e personale di terra. Questo potrebbe causare ritardi e cancellazioni nei voli, creando disagi per i passeggeri. Le organizzazioni sindacali hanno già avvertito che le operazioni di check-in e gestione bagagli potrebbero subire ritardi significativi. Inoltre, il settore ferroviario non sarà esente da problemi, con uno sciopero programmato che inizierà il 14 aprile e coinvolgerà anche il trasporto pubblico su rotaia. I lavoratori del gruppo La Gardenia, che operano nel settore ferroviario, si uniranno alle proteste, aumentando ulteriormente il rischio di disagi per i viaggiatori.

Proteste nel settore marittimo

Non solo trasporti aerei e ferroviari: anche il settore marittimo si prepara a mobilitarsi. Un altro sciopero è previsto per il 13 aprile, con il personale marittimo che si fermerà per protestare contro il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Le richieste di maggiore trasparenza nelle operazioni di stabilizzazione del personale non sono state accolte, portando a una crescente frustrazione tra i lavoratori. Questo sciopero avrà un impatto diretto sulle operazioni portuali, con possibili ritardi e cancellazioni di traghetti e navi.