Un volo di linea tra Grecia e Germania si è trasformato in un’emergenza sanitaria dopo che numerosi passeggeri hanno accusato vomito e diarrea durante il viaggio. Il comandante ha chiesto un atterraggio prioritario a Düsseldorf, dove ad attendere l’aereo sono intervenuti ambulanze e sanitari con tute protettive. Tre persone sono state trasportate in ospedale: tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una possibile infezione da norovirus.

Volo Eurowings, epidemia di vomito e diarrea a bordo: scatta l’emergenza a Düsseldorf

Momenti di apprensione sul volo EW-9631 della compagnia Eurowings, partito domenica 18 ottobre 2026 dall’isola greca di Rodi e diretto a Düsseldorf, in Germania. Durante il viaggio, diversi passeggeri hanno iniziato ad accusare vomito e diarrea, facendo scattare l’allarme a bordo.

Di fronte al moltiplicarsi dei malori, il comandante ha richiesto un atterraggio prioritario per consentire ai soccorritori di intervenire tempestivamente. L’Airbus A321-200 trasportava 212 passeggeri e sette membri dell’equipaggio. Sulla pista dell’aeroporto tedesco erano presenti una decina di ambulanze e squadre mediche, con alcuni sanitari dotati di tute protettive anti-contagio.

I viaggiatori sono rimasti a bordo per circa 90 minuti, mentre il personale effettuava le verifiche necessarie.

Al termine delle operazioni, tre persone sarebbero state trasferite in ospedale a scopo precauzionale, mentre gli altri passeggeri avrebbero fatto ritorno a casa. L’episodio ha fatto ipotizzare una possibile infezione da norovirus, ma le cause dei disturbi non sono state ancora accertate.

Sospetto norovirus sul volo da Rodi: la compagnia aerea avvia le verifiche

A confermare quanto accaduto è stata la stessa Eurowings, che ha ricostruito l’emergenza attraverso una nota ufficiale. «Possiamo confermare che diversi passeggeri del volo Eurowings EW9631 da Rodi a Düsseldorf del 18 ottobre 2026 si sono sentiti molto male durante il volo», ha dichiarato la compagnia, precisando che «L’equipaggio di volo ha quindi richiesto un atterraggio prioritario all’aeroporto di Düsseldorf». Restano da chiarire le ragioni dei malori, che potrebbero essere compatibili con un’infezione da norovirus, responsabile di gastroenteriti acute caratterizzate da vomito e diarrea e particolarmente contagioso.

I sospetti si concentrano anche sulla provenienza dell’aereo: Rodi era già stata interessata da segnalazioni di disturbi gastrointestinali attribuiti al virus. Non è stato tuttavia dimostrato alcun collegamento tra i precedenti casi sull’isola e l’episodio verificatosi durante il volo. «La causa dei sintomi non è chiara ed è oggetto di indagine», ha ribadito Eurowings, sottolineando inoltre che «La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio sono da sempre la massima priorità». L’aereo ha ripreso regolarmente il servizio il giorno successivo.