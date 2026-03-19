Un episodio di soffocamento improvviso è costato la vita a un bimbo di 11 mesi, affidato alla zia mentre la madre era in ospedale per il parto.

Una tragedia improvvisa ha colpito una famiglia a Torino, dove un bimbo di 11 mesi è morto per soffocamento mentre la madre si trovava in ospedale per partorire due gemelli. Un episodio drammatico che ha trasformato un momento di attesa e gioia in un evento drammatico, ora al centro degli accertamenti delle autorità per chiarirne con precisione la dinamica.

Tragedia a Torino: bimbo di 11 mesi muore soffocato in casa

Come riportato da Torino Today, un drammatico episodio ha scosso il quartiere Parella di Torino martedì 17 marzo, quando un bambino di appena 11 mesi è deceduto a causa di un improvviso soffocamento. Il piccolo, di origine nigeriana, era in casa con la zia mentre la madre si trovava all’ospedale Maria Vittoria per dare alla luce due gemelli. La crisi respiratoria è avvenuta inaspettatamente, probabilmente a causa di un boccone di cibo o di un rigurgito, e ha richiesto l’immediato intervento del 118. Nonostante il rapido trasporto d’urgenza in ospedale e le manovre di rianimazione dei medici, il bambino non ce l’ha fatta.

Bimbo di 11 mesi morto in casa per soffocamento: indagini in corso e ipotesi del tragico incidente

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per raccogliere elementi e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, gli investigatori ritengono che si tratti di un tragico incidente domestico, ma la procura potrebbe disporre un’autopsia per chiarire definitivamente le cause del decesso. L’intera comunità è rimasta sconvolta da questa fatalità che ha colpito una famiglia in attesa di due nuovi nati, trasformando una giornata di gioia in un dramma inimmaginabile.