Attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine: la crisi in corso

Un attacco militare russo ha causato una devastazione senza precedenti delle infrastrutture energetiche in Ucraina, provocando significative interruzioni nell'approvvigionamento elettrico e gravi conseguenze per la popolazione e l'economia del paese.

Un recente attacco condotto dalla Russia ha preso di mira le infrastrutture energetiche in Ucraina, causando la morte di quattro persone e costringendo a interruzioni di corrente in diverse aree. Questo evento segna un ulteriore aggravamento della situazione energetica nel paese, già messa a dura prova da mesi di conflitto.

Negli ultimi mesi, Mosca ha intensificato i suoi attacchi, mirati a distruggere impianti che producono gas naturale, il principale combustibile per il riscaldamento in Ucraina.

Gli esperti avvertono che le conseguenze di tali attacchi potrebbero portare a gravi interruzioni del riscaldamento durante i freddi mesi invernali.

Le dichiarazioni ufficiali e l’impatto sugli ucraini

Il Ministro degli Esteri Andriy Sybiha ha affermato che questi bombardamenti hanno colpito la vita quotidiana dei cittadini, privando le comunità di energia elettrica, acqua e riscaldamento, e danneggiando anche reti ferroviarie cruciali. Durante la notte, l’aviazione ucraina ha riportato di aver abbattuto 406 droni e nove missili lanciati dalla Russia.

Incidenti specifici e conseguenze immediate

Un attacco aereo sulla città orientale di Dnipro ha distrutto un edificio di nove piani, provocando la morte di due persone e ferendo sei. Inoltre, a Kharkiv, il sindaco ha segnalato una significativa carenza di elettricità, costringendo a interruzioni di emergenza dell’energia e dell’acqua potabile. In Kremenchuk, sempre nell’est del paese, le autorità hanno confermato la mancanza di energia elettrica, acqua e riscaldamento parziale.

La strategia russa e le ripercussioni sul fronte energetico

La Russia ha da tempo preso di mira le reti di energia elettrica e riscaldamento in Ucraina, distruggendo gran parte delle infrastrutture civili fondamentali. Recentemente, anche la regione meridionale di Odesa ha subito attacchi mirati alle sue strutture energetiche, senza causare vittime, ma con danni significativi.

Preoccupazioni per il futuro invernale

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito impianti del complesso militare-industriale ucraino, nonché strutture energetiche cruciali. Con l’inizio del quarto inverno di conflitto, cresce la preoccupazione per possibili interruzioni del riscaldamento nel paese. Secondo una stima della Kyiv School of Economics, gli attacchi avrebbero già ridotto la produzione di gas naturale di circa il 50%.

Oleksandr Kharchenko, un esperto di energia ucraino, ha avvertito che se due centrali di energia e riscaldamento di Kyiv rimanessero offline per più di tre giorni a temperature inferiori ai -10 gradi Celsius, la capitale potrebbe affrontare una disastro tecnologico.

Risposta dell’Ucraina e contromisure

In risposta agli attacchi, l’Ucraina ha intensificato le sue operazioni contro i depositi di petrolio e le raffinerie russe, nel tentativo di interrompere le esportazioni energetiche vitali di Mosca e creare carenze di combustibile nel paese. Nella serata di venerdì, attacchi a droni sulle infrastrutture energetiche nella regione russa di Volgograd hanno portato anche lì a interruzioni di corrente.

Il Ministro della Restaurazione Oleksiy Kuleba ha dichiarato che il governo sta lavorando incessantemente per affrontare le conseguenze di questi attacchi, con un focus sulla rapida riparazione di riscaldamento, elettricità e acqua. La popolazione è invitata a rimanere resiliente mentre il paese affronta questo difficile periodo.