Wolff blinda Antonelli: "Zero possibilità che lasci Mercedes"

(Adnkronos) - Toto Wolff non ha dubbi. E quando si parla del futuro di Kimi Antonelli, la possibilità di vederlo un giorno vestire la tuta rossa della Ferrari non sembra nemmeno sfiorarlo. Almeno per il momento. Il team principal della Mercedes, intervistato dal quotidiano tedesco Bild, ha affron...

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Toto Wolff non ha dubbi. E quando si parla del futuro di Kimi Antonelli, la possibilità di vederlo un giorno vestire la tuta rossa della Ferrari non sembra nemmeno sfiorarlo. Almeno per il momento. Il team principal della Mercedes, intervistato dal quotidiano tedesco Bild, ha affrontato senza esitazioni uno degli argomenti più delicati quando si parla del giovane talento italiano: il rischio di perderlo a favore della scuderia di Maranello.

La risposta è stata decisamente netta: “Zero virgola zero per cento. Appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a una macchina. È per questo che, dopo aver conquistato il titolo, ha detto di non riuscire nemmeno a immaginare di correre per una squadra diversa dalla Mercedes”. Una presa di posizione che va oltre le normali rassicurazioni legate agli accordi contrattuali.

Per Wolff, infatti, il rapporto costruito con Antonelli e con la sua famiglia poggia su basi che non si esauriscono nelle clausole di un contratto. C’è qualcosa di più importante, almeno nella sua visione: la fiducia reciproca.

Il manager austriaco non ha nascosto quanto conti per lui il legame instaurato con il pilota emiliano e con i suoi familiari.

Alla domanda sul perché sia così tranquillo rispetto a un possibile futuro in Ferrari, Wolff ha risposto sicuro: “Perché Kimi e la sua famiglia sono persone leali”. Parole che raccontano anche il ruolo avuto da Wolff nel percorso di crescita del pilota italiano. La Mercedes ha creduto in Antonelli quando era ancora giovanissimo, accompagnandolo passo dopo passo verso la Formula 1. Un investimento sportivo e umano che ha contribuito a creare un rapporto particolarmente solido. Ma nel Circus le promesse e la riconoscenza possono davvero resistere alle ambizioni personali e alle opportunità di mercato? Wolff non si nasconde dietro la sola componente emotiva. La fiducia è importante, ma deve essere accompagnata dai risultati. “Sono convinto che la lealtà basti. Ma non puntiamo soltanto su quella. Questa stagione ha dimostrato che siamo in grado di vincere gare e campionati. Ed è questa la cosa più importante per qualsiasi pilota”, ha spiegato.

Nel corso dell’intervista è emerso anche un altro aspetto interessante: il rapporto tra Antonelli e il pubblico italiano. Kimi corre per una squadra storicamente rivale della Ferrari, ma questo non sembra aver impedito ai tifosi di riconoscersi nel suo talento. Bild ha chiesto a Wolff se il giovane bolognese possa diventare in Italia persino più popolare di Michael Schumacher ai tempi della Ferrari. Una domanda impegnativa, alla quale il manager ha risposto senza troppi giri di parole: “Assolutamente sì. Lui è italiano”. Per Wolff, la particolarità di Antonelli sta proprio nella capacità di conquistare il pubblico attraverso il carattere, la spontaneità e i risultati in pista. “L’Italia continua naturalmente a tifare per la sua squadra nazionale, la Ferrari, ma ha aperto anche il cuore e l’anima a questo ragazzino italiano. Adesso i tifosi indossano la maglietta della Ferrari insieme a un cappellino della Mercedes”.

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