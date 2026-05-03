Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell'Atlantico﻿

(Adnkronos) - Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. A segnalarlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che riguarda una nave da crociera che naviga nell'Ocean...

(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. A segnalarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). “L’Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che riguarda una nave da crociera che naviga nell’Oceano Atlantico e sta fornendo il proprio sostegno. Ad oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti.

Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una si trova attualmente in terapia intensiva in Sudafrica”, ha dichiarato l’organizzazione all’Afp.

Le malattie da hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all’uomo dai roditori, selvatici e domestici. Il genere hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale. Alcune specie sono presenti in Europa, dove si stanno espandendo in nuove aree e aumentando in quelle endemiche consolidate.

In Europa le malattie da hantavirus si stanno diffondendo sia come numero di casi che come aree infette.

L’infezione avviene per diretto contatto con feci, saliva, urine di roditori infetti o per inalazione dei virus attraverso escrementi di roditori. Le malattie da hantavirus possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale (nefrite) ed emorragie oppure da una sindrome polmonare.

Si tratta di malattie acute in cui l’endotelio vascolare viene danneggiato con conseguente aumento della permeabilità vascolare, ipotensione, manifestazioni emorragiche e shock.

Le tre sindromi che caratterizzano l’infezione da hantavirus sono la febbre emorragica con sindrome renale (Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome – Hfrs), frequente in Europa e in Asia; la nefropatia epidemica (Ne), una forma lieve di Hfrs osservata in Europa; la sindrome polmonare da hantavirus (Hantavirus cardiopulmonary syndrome – Hcps), frequente nelle Americhe.

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