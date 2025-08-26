Il Grande Fratello torna in una veste completamente rinnovata sotto la guida di Simona Ventura. Niente più volti già noti della TV: il cast sarà formato esclusivamente da sconosciuti, con l’obiettivo di portare freschezza e dinamiche autentiche all’interno della casa. Tra regole riviste e protagonisti totalmente nuovi, il GF promette di sorprendere il pubblico e riportare al centro l’esperienza dei concorrenti.
Il Grande Fratello di Simona Ventura e la novità sul televoto
Il sistema di televoto sarà uno dei temi principali della produzione. Fonti vicine al reality hanno riferito a Fanpage.it che, dopo i problemi della passata edizione, si sta valutando di privilegiare il voto tramite SMS rispetto a quello via sito o app, per ridurre il rischio di manipolazioni da parte di profili falsi o bot.
La nuova edizione dovrebbe durare circa cento giorni, con contatti sempre più limitati con l’esterno e con i parenti, per mantenere il focus sull’esperienza sociale dei concorrenti e sull’isolamento, elemento fondante del Grande Fratello.
Cast ridotto e protagonisti “sconosciuti”: il Grande Fratello di Simona Ventura
Il Grande Fratello tornerà lunedì 29 settembre sotto la conduzione di Simona Ventura, e la produzione inizierà a operare concretamente a partire da lunedì 1 settembre. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il cast sarà notevolmente più contenuto rispetto alle passate edizioni, come richiesto da Pier Silvio Berlusconi.
Gli autori sarebbero alla ricerca di concorrenti davvero sconosciuti o al massimo semisconosciuti, con storie personali significative da raccontare. Non saranno ammessi ex partecipanti di Temptation Island, nemmeno di edizioni precedenti. L’idea è quella di riportare il reality alle sue origini, evitando che la casa si trasformi in un albergo in cui entrano concorrenti a edizione già iniziata, per permettere al pubblico di affezionarsi agli inquilini.