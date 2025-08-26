Maggiore isolamento e meno contatti esterni: il Grande Fratello si reinventa e torna alle origini con Simona Ventura. Tutte le novità in arrivo.

Il Grande Fratello torna in una veste completamente rinnovata sotto la guida di Simona Ventura. Niente più volti già noti della TV: il cast sarà formato esclusivamente da sconosciuti, con l’obiettivo di portare freschezza e dinamiche autentiche all’interno della casa. Tra regole riviste e protagonisti totalmente nuovi, il GF promette di sorprendere il pubblico e riportare al centro l’esperienza dei concorrenti.

Il Grande Fratello di Simona Ventura e la novità sul televoto

Il sistema di televoto sarà uno dei temi principali della produzione. Fonti vicine al reality hanno riferito a Fanpage.it che, dopo i problemi della passata edizione, si sta valutando di privilegiare il voto tramite SMS rispetto a quello via sito o app, per ridurre il rischio di manipolazioni da parte di profili falsi o bot.

La nuova edizione dovrebbe durare circa cento giorni, con contatti sempre più limitati con l’esterno e con i parenti, per mantenere il focus sull’esperienza sociale dei concorrenti e sull’isolamento, elemento fondante del Grande Fratello.

Cast ridotto e protagonisti “sconosciuti”: il Grande Fratello di Simona Ventura

Il Grande Fratello tornerà lunedì 29 settembre sotto la conduzione di Simona Ventura, e la produzione inizierà a operare concretamente a partire da lunedì 1 settembre. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il cast sarà notevolmente più contenuto rispetto alle passate edizioni, come richiesto da Pier Silvio Berlusconi.

Gli autori sarebbero alla ricerca di concorrenti davvero sconosciuti o al massimo semisconosciuti, con storie personali significative da raccontare. Non saranno ammessi ex partecipanti di Temptation Island, nemmeno di edizioni precedenti. L’idea è quella di riportare il reality alle sue origini, evitando che la casa si trasformi in un albergo in cui entrano concorrenti a edizione già iniziata, per permettere al pubblico di affezionarsi agli inquilini.