“Operata al cuore”. La mamma dell’ex Grande Fratello rivela come sta dopo l’intervento

L’ex concorrente, nonché vincitrice, del Grande Fratello 16, Martina Nasoni, ha subito un trapianto di cuore. Era stata lei stessa a informare i fan che a breve avrebbe subito un delicato intervento chirurgico.

Ricordiamo che, Martina, soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia congenita che ha ereditato dalla madre e che l’ha costretta, a soli 12 anni, a portare un pacemaker. Ma, come è andato l’intervento? E’ stata proprio la mamma di Martina, Simona, che ha condiviso queste parole su Instagram: “un dono… una nuova vita“.

Martina Nasoni, il messaggio di Guendalina Canessa

Martina Nasoni ha subito un trapianto di cuore. Dalle poche parole della madre si evince che sia andato bene, a confermarlo Guendalina Canessa, che aveva preso parte al Grande Fratello 16 come ospite: “in queste ore ho pregato, ho pregato tanto. Ho sentito la mamma di Martina e l’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi che mi avete scritto in tantissimi. Marti sta bene, è stato un successone l’intervento. Adesso è intubata ma intanto volevo dirvi questo. Poi sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto. E’ andata e sono molto emozionata.”