Guendalina Canessa torna a far parlare di sé con una novità inaspettata nella sua vita sentimentale. Dopo alcune relazioni recenti, la showgirl ha deciso di condividere con i suoi fan un cambiamento importante, legato a una persona del suo passato. Un ritorno di fiamma che ha subito catturato l’attenzione, lasciando tutti curiosi di scoprire cosa davvero si cela dietro questo nuovo capitolo.

Tra passato e presente: la nuova serenità di Guendalina Canessa

L’ex gieffina, madre della piccola Chloe avuta dall’ex marito Daniele Interrante, sembra aver trovato finalmente stabilità sentimentale con Eros, un imprenditore maturo e lontano dal mondo dello spettacolo. Guendalina descrive il suo compagno come una persona seria, lavoratrice e profondamente innamorata, che la rispetta e la sostiene per ciò che è. Attualmente, la coppia si gode una romantica vacanza a Bali, condividendo momenti di felicità sui social.

Dopo una serie di relazioni con personaggi noti come Luca Marin, Pietro Aradori e Claudio Tommasini, Canessa è tornata a vivere un amore intenso e duraturo con una vecchia conoscenza, portando con sé il fascino di un legame ritrovato e la speranza di un futuro insieme.

Il ritorno di una vecchia fiamma: Guendalina Canessa annuncia il nuovo amore

L’estate scorsa Guendalina Canessa ha fatto parlare di sé per la sua relazione con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, con cui aveva ufficializzato un legame nato in modo discreto. Tuttavia, la storia non è durata come molti si aspettavano: mentre Andrea è stato recentemente avvistato in Sardegna insieme a Belen Rodriguez, Guendalina ha sorpreso tutti condividendo sui social la notizia del suo nuovo fidanzato, Eros.

Questo nome non è nuovo nella sua vita: i due avevano infatti avuto una relazione quindici anni fa. Sebbene di lui si sappia poco, dai commenti emerge che Eros è stato proprietario di una nota discoteca a Tropea, in Calabria, e proprio lì sarebbe iniziata la loro storia d’amore.