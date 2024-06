Nuovo amore per Guendalina Canessa: un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Nuovo amore per Guendalina Canessa: un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Scoppia l’amore tra una ex protagonista del Grande Fratello e un ex protagonista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Guendalina Canessa e Andrea Foriglio.

Nuovo amore per Guendalina Canessa: ex corteggiatore di Uomini e Donne

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, e Guendalina Canessa, conosciuta per il Grande Fratello, si stanno ufficialmente frequentando, come svelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza. L’indiscrezione è stata raccontata nei particolari nelle storie Instagram dell’influencer, che ha raccontato che i protagonisti di questa relazione si sono conosciuti durante una vacanza e si sono fidanzati.

“Nata una bellissima coppia! Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme!” ha annunciato Amedeo Venza, sottolineando che lei è molto conosciuta e lui è un ex protagonista di Uomini e Donne e un osteopatia dei vip.

Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme: i dettagli

“I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm” ha dichiarato Amedeo Venza, spiegando che non si sono più lasciati e che dopo vari messaggi sono usciti a cena a Roma e si sono messi insieme. Andrea Foriglio ha corteggiato Nicole Santinelli a Uomini e Donne, nel 2023, e ha scritto un libro. Lavora come osteopatia per i vip, tra cui Elettra Lamborghini, Paolo Ruffini, Clementino, Massimo Ferrero e Antonella Elia. Guendalina Canessa è famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello. Nel 2010 ha sposato l’ex tronista Daniele Interrante, con cui ha avuto la figlia Chloe.