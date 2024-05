Uomini e Donne si è concluso da una manciata di giorni, eppure Maria De Filippi è già al lavoro per la nuova stagione. Secondo alcune indiscrezioni, il programma del primo pomeriggio di Canale 5 conterrà alcune novità.

Uomini e Donne, Maria De Filippi al lavoro per la prossima stagione: la novità

Anche la stagione 2023/2024 di Uomini e Donne si è conclusa registrando il record di ascolti. D’altronde, Mediaset sa bene che Maria De Filippi è una sicurezza. La conduttrice, per mantenere alto il suo target e per non deludere il Biscione, è già al lavoro per la messa in onda del 2024/2025. Secondo alcune indiscrezioni, ci saranno alcune novità.

L’indiscrezione lanciata da Nuovo Tv

Sulla copertina del settimanale Nuovo Tv c’è uno scoop che riguarda Tina Cipollari e il suo futuro a Uomini e Donne. Si legge:

“Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: ‘C’è un uomo per te’. […] Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano”.

Non solo Tina, pare che la conduttrice di U&D stia pensando di piazzare anche Gianni Sperti sul trono. Qualche mese fa, Nuovo Tv aveva fatto sapere:

“Maria De Filippi ha delle idee e dei progetti per i due opinionisti del noto programma. Di cosa si tratta? Da opinionisti potrebbero diventare dei tronisti. Maria si si impegnerebbe a trovare l’amore sia per Gianni che per Tina“.

Uomini e Donne: Tina Cipollari sul trono?

Secondo il settimanale Novella 2000, Maria De Filippi starebbe corteggiando Tina da mesi. A quanto pare, la Queen Mary vorrebbe davvero vederla sul trono. Si legge: